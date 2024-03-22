Красногорск, 22 марта, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» выросло до 130 человек, сообщил Telegram-канал «112», ссылаясь на источник.

Сергей Бобылев /РИА Новости

По информации журналистов, в горящем здании остаётся много людей, которые не могут выйти и просят помощи. По предварительным данным, их число может достигать нескольких сотен.

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Ранее источник ИА Регнум сообщил, что во время перестрелки в «Крокус Сити Холле» погибли 25 человек. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, к зданию отправили десятки машин скорой помощи.

Стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыла группа из нескольких человек с автоматами. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала это терактом. Белый дом назвал «ужасающими» кадры с места происшествия в центре.