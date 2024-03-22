Москва, 22 марта, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Максим Блинов/РИА Новости

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в «Крокус Холле», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

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Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме на фоне стрельбы в концертном зале.

По данным ИА Регнум, погибли 25 человек и 45 пострадали. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Создан оперативный штаб.