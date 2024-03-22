Москва, 22 марта, 2024, 21:26 — ИА Регнум. ФСБ подтвердила факт стрельбы перед концертом в «Крокус Сити Холле», силовые структуры предпринимают все необходимые в связи с произошедшим меры. Об этом сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Стрельба произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». После этого, по данным источника ИА Регнум, произошёл взрыв. В здании начался пожар. Часть людей эвакуировали, часть, по предварительным данным, оказалась заблокирована в «Крокусе».

Силовики ведут бой с вооружёнными боевиками, ворвавшимися в концертный зал. По информации ИА Регнум, погибли не менее 25 человек, 45 пострадали.

Москва направила дополнительные силы на место ЧП, а также вертолёты для тушения пожара. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, произошло обрушение кровли.