Красногорск, 22 марта, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Спасатели вывели из подвала «Крокус Сити Холла» после стрельбы в здании порядка 100 человек, сообщило управление МЧС в Московской области.

Сергей Бобылев /РИА Новости

«Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

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Пожарные работают по повышенному рангу сложности, направив основные силы на спасение людей, добавили в ведомстве.

Как сообщил источник ИА Регнум, в ходе стрельбы в «Крокус Сити Холле» погибли 25 человек, ещё 45 были ранены. Группа с автоматами вошла в здание перед концертом группы «Пикник», когда зал был почти полон.

По информации оперативных служб, в зале стреляли от двух до пяти человек. Они были в тактической экипировке, сначала открыли огонь по охранникам, потом по посетителям.