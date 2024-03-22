Источник: бой продолжается в «Крокусе» между силовиками и открывшими огонь
Источник: бой продолжается в «Крокусе» между силовиками и открывшими огонь боевиками
Москва, 22 марта, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле» идёт бой между силовиками и боевиками, открывшими огонь, сообщил источник ИА Регнум.
Максим Блинов /РИА Новости
По нашим данным, несколько человек с автоматами ворвались в здание перед началом концерта музыкальной группы «Пикник» и открыли огонь. На место прибыли силы ОМОН и СОБР. В здании продолжают оставаться заблокированными люди.
После стрельбы возник пожар, на место прибыли спасатели и вертолёты.
Создан оперативный штаб.
По данным ИА Регнум, погибли не менее 25 человек, ещё порядка 45 пострадали. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.