Москва, 22 марта, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле» идёт бой между силовиками и боевиками, открывшими огонь, сообщил источник ИА Регнум.

Максим Блинов /РИА Новости

По нашим данным, несколько человек с автоматами ворвались в здание перед началом концерта музыкальной группы «Пикник» и открыли огонь. На место прибыли силы ОМОН и СОБР. В здании продолжают оставаться заблокированными люди.

После стрельбы возник пожар, на место прибыли спасатели и вертолёты.

Создан оперативный штаб.

По данным ИА Регнум, погибли не менее 25 человек, ещё порядка 45 пострадали. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.