Москва, 22 марта, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать необходимую помощь всем пострадавшим в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Собянин

«Произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших», — написал он.

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Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По информации ИА Регнум, погибли 25 человек, 45 пострадали. Очевидцы рассказывают, что по людям стреляла группа из нескольких человек.

После стрельбы в здании начался пожар. На место выехали около 50 машин скорой помощи. Также туда отправился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Есть информация, что на втором этаже «Крокус Сити Холла» оказалась заблокирована из-за пожара часть посетителей.