Москва, 22 марта, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу» после стрельбы и взрыва. Как 22 марта сообщили в подмосковном Минздраве, к месту событий отправили более 30 областных и 20 московских бригад.

Максим Блинов/РИА Новости

«В Красногорск к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме на фоне стрельбы в концертном зале.