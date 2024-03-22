Москва, 22 марта, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже «Крокус Сити Холла» из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. Об этом сообщил 22 марта телеканал РЕН ТВ.

Сергей Бобылев /РИА Новости

«Мы сидим на втором этаже около бельэтажа. Выйти не можем, так как там пожар», — приводятся слова одной из посетительниц в Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.