Москва, 22 марта, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Вертолёты Московского авиационного центра (МАЦ) направлены на тушение пожара в «Крокус Сити Холле», сообщил источник ИА Регнум.

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По нашим данным, московские силы отправили два вертолёта Ка-32. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным «112», спасатели пока не могут приступить к тушению на месте. В здании идёт эвакуация людей.

Очевидцы сообщают об обрушении кровли.

Ранее, вечером, перед концертом группы «Пикник» в «Крокусе» была открыта стрельба. Источники сообщают о трёх людях в камуфляже.

По неподтверждённым данным, погибли не менее 10 человек, ещё порядка 50 пострадали. На место следуют силовики. После стрельбы возник сильный пожар.