Москва, 22 марта, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН и СОБР выехали на место стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили оперативные службы.

51.rosguard.gov.ru

По их данным, после стрельбы произошёл взрыв, в здании «Крокуса» начался пожар.

Как сообщали источники РЕН ТВ и очевидцы, стрельба произошла перед концертом группы «Пикник». По неподтверждённым данным, погибли не менее 10 человек, пострадали порядка 50.

Подробности уточняются.