Москва, 22 марта, 2024, 20:37 — ИА Регнум. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье после стрельбы начался пожар, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, спасатели пока не могут приступить к тушению огня.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, о стрельбе сообщили очевидцы. Из концертного зала стали публиковать видео, на которых слышно, как стреляют. Посетители стали покидать зал, а потом стрельба началась и там.

По предварительным данным, погибли порядка 10 человек, есть раненые. Были сообщения о взрыве в здании. На место выехали правоохранители.