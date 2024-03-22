Десять человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле»
«112»: 10 человек погибли при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
Москва, 22 марта, 2024, 20:30 — ИА Регнум. 10 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
кадр из видео
«Предварительно, около 10 человек погибли в результате стрельбы», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, стрельба раздалась в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Подробности случившегося неизвестны.