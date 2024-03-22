Москва, 22 марта, 2024, 20:30 — ИА Регнум. 10 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

кадр из видео

«Предварительно, около 10 человек погибли в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, стрельба раздалась в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Подробности случившегося неизвестны.