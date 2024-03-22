Вашингтон, 22 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Российский сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 по многим параметрам превосходит свой американский аналог F-15 Eagle, что будет иметь последствия для НАТО в борьбе с Россией, написал бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной 20 марта в журнале National Interest.

Shannon Collins

Автор отметил, что ещё разработанная в СССР ранняя версия этого самолёта побила рекорды по скорости набора высоты, установленные F-15, а также множество других рекордов.

«Если Су-27 когда-нибудь столкнётся с F-15, то, возможно, сможет превзойти американский военный самолёт, что будет иметь реальные последствия для общей борьбы между силами НАТО и России», — говорится в статье.

Вайхерт заявил, что Россия во многом грамотно использовала мощную аэрокосмическую инфраструктуру, оставшуюся с советских времён, и закрепила успехи. Это показали последние военные кампании в Сирии и на Украине, отметил эксперт.

«Никогда не говорите, что русские не могут правильно организовать авиацию», — добавил Вайхерт.

Он также сообщил, что Су-27 представляет угрозу не только из-за ударных вооружений, но также имеет комплекс средств оборонительного противодействия, который гарантирует, что он продержится в любом бою дольше, чем соперники. Кроме того, эти истребители способны обеспечивать групповую защиту при полётах с другими российскими военными самолётами.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal 21 марта заявила, что Россия после окончания СВО восстановит свою армию гораздо быстрее, чем страны НАТО, чьи арсеналы истощились из-за поддержки Украины. По информации издания, западным странам придётся потратить на это 20 лет, а России — несколько лет.

Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявил, что спецоперация на Украине показала превосходство российских вооружений над натовским. Он добавил, что военнослужащие ВС РФ также активно обучаются применению дронов, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных ударных средств.