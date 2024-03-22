Львов, Украина, 22 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шахтёр» оштрафует играющего за команду таджикского полузащитника Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе сборной России. Об этом сообщил портал «Футбол 24», ссылаясь на представителей украинского клуба.

соцсети Хусрав Тоиров

Накануне Тоиров поставил лайк посту в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где рассказывалось о победе сборной России над командой Сербии. Днём ранее поединок прошёл в Москве и завершился победой команды Валерия Карпина со счётом 4:0.

«Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будем отчитываться», — уточнили в клубе.

Тоиров зарабатывает в «Шахтёре» порядка 300 тысяч гривен в месяц, что в пересчёте на рубли составляет 710 тысяч, уточнил портал.

Игрок перешёл в «Шахтёр» в марте 2023 года. В нынешнем сезоне он не появлялся на поле ни разу.

Как передавало ИА Регнум, украинский футбольный клуб «Шахтёр» 23 октября объявил о расторжении контракта с игроком Александром Распутько, который не вернулся в расположение команды после поездки «Шахтёра» в Бельгию.

В заявлении клуба говорилось, что контракт с игроком расторгнул из-за того, что Распутько не вернулся в расположение команды и фактически отказался исполнять обязанности по соглашению.