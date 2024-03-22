Киев, 22 марта, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Главу киевского режима могут свергнуть в любой момент силы, которые его фактически контролируют — правящие круги США и Великобритании. Но говорить о вероятном вооружённом перевороте как некоем экспромте украинских военных просто наивно. И посылать заранее самому Владимиру Зеленскому какие-либо предупреждающие сигналы, естественно, не будут. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в СМИ появилась информация о том, что военнослужащие элитных подразделений ВСУ, пользуясь закрытым Telegram-каналом, обвинили главу киевского режима в надвигающейся катастрофе на фронте.

Эксперт напомнил, что информация о потребности западных кураторов в замене главы киевского режима циркулирует в различных СМИ уже достаточно давно.

«Очередное шоу без антракта и буфета под названием «в украинской армии зреет бунт». Но подобный заговор военных может быть либо инсценирован, либо специально подготовлен. Но ни о каком экспромте украинских военнослужащих речи быть не может. И никаких изменений во власти на Украине быть не может без указаний «сверху». Другой вопрос — будет ли реализован этот сценарий. В Британии, например, премьеров то и дело меняют. Смотришь, а вместо типичного обладателя фантомной боли по былому имперскому величию — этакий глобалист Риши Сунак. А в Киеве — да, могут изобразить военный переворот», — прокомментировал Дудчак.

Эксперт не исключил, что нынешнего лидера киевского режима в скором времени западные политики постараются заменить на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, отправленного недавно в Великобританию в роли посла. Нельзя, впрочем, исключать и столкновения в этой связи интересов Лондона и Вашингтона. Причём эти противоречия США и Британия могут преодолеть не сразу, предположил политолог.

«Зеленскому, наверное, тяжело. По лицу видно, что он всё понимает: никакой персональной значимости для Запада он не представляет и может быть заменён по мере необходимости. Тем не менее окончательное решение о его замене, скорее всего, станет для него сюрпризом. Ставить его заранее в известность, понятное дело, не собираются», — резюмировал эксперт.

Военнослужащие элитных украинских подразделений обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в предстоящей большой «катастрофе» на фронте. Об этом 22 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на закрытый Telegram-канал ParaBelum, в котором общаются представители соответствующих подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов.

Согласно попавшим в распоряжение агентства аудиоматериалам, украинские боевики негативно отзываются о новом военном руководстве, о Зеленском лично и ожидают новых поражений на поле боя. Участники беседы раскритиковали действующее командование ВСУ и новую офицерскую смену, указав, что украинские подразделения находятся «на краю пропасти».

Также участники беседы сошлись во мнении, что лично Зеленский, представители его офиса Андрей Ермак и Олег Татаров, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский ответственны за нынешнее катастрофическое положение украинских войск.

Кроме того, сообщалось, что элитные подразделения ВСУ, недовольные перестановками в военном руководстве страны, рассматривают возможность свержения Зеленского. Некоторые украинские военные призвали вступиться за бывшего главкома Залужного, которого, по их мнению, глава киевского режима пытается «торпедировать» из-за его высокого рейтинга.