Москва, 22 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Россия закрыла въезд на постоянной основе для 56 граждан Канады, сообщили 22 марта в Министерстве иностранных дел.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества <…> въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — говорится в заявлении ведомства.

Так, в частности, въезд в страну закрыли епископу Украинской греко-католической епархии Торонто Брайану Байду, блогеру Алику Гомельскому, президенту и генеральному директору «Эйрбас хеликоптерс Кэнада» Дуэйну Шарэту. В список также попали несколько высших руководителей логистической компании «Каргоджет».

В ведомстве отметили, что контрмеры российской стороны носят избирательный характер, в отличие от практикуемого официальной Оттавой массового «листирования» россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в марте власти Канады добавили в антироссийский санкционный список ещё шесть человек, в том числе сотрудников УФСИН России, следователя, московского прокурора и судьи Владимирской области.

Канада 1 марта ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 марта, что введённые Западом антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Представитель Кремля выразил уверенность, что Россия продолжит успешно превращать санкции в дивиденды.