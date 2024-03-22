Париж, 22 марта, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Киевский режим уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО, поэтому российские ракетные удары становятся всё более эффективными, заявил 20 марта на французском телеканале LCI бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе и экс-глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломерос.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — сказал он.

По его оценке, Европа без США неспособна в короткие сроки нарастить производство средств ПВО, чтобы помочь ВСУ решить эту проблему. Он добавил, что и американской промышленности будет непросто увеличить выпуск систем, с которыми научились обращаться украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Вашингтона не осталось запасов, чтобы оказать военную помощь Украине в 2024 году. Он обвинил конгрессменов, заблокировавших выделение средств на поставки вооружений Киеву, в том, что украинские солдаты бежали из Авдеевки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 21 февраля указала на то, в каком унынии прошла Мюнхенская конференция по безопасности, участники которой обсуждали, как не допустить провала украинской армии. Она заявила, что власти США и стран ЕС начали понимать, что попытки победить Россию не принесут результата.