Москва, 22 марта, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Скелетированный труп женщины выловили из реки Незнайки в Новой Москве. Об этом 22 марта сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Выловили скелетированный труп женщины», — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно, останки обнаружили в реке в районе деревни Шарапово в Марушкинском поселении вечером 22 марта Около часа потребовалось, чтобы к месту приехали спасатели МЧС и выловили тело. Личность погибшей устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября 2023 года в подмосковном Серпухове мальчик обнаружил неподалеку от школы у заброшенной железнодорожной ветки скелет с документами на имя рецидивиста. Школьник увидел на земле человеческий череп, а рядом лежали рюкзак, одежда и полуистлевшие кости. Прибывшие на место полицейские достали из рюкзака банковские карты и медицинские документы на имя Сергея С. Выяснилось по документам, что человек неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков и находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ.