Берлин, 22 марта, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии приняло к сведению слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что СВО для страны фактически стала войной, заявил 23 марта журналистам на брифинге в Берлине представитель немецкого МИД.

Алексей Майшев/ РИА Новости

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведёт войну против Украины», — процитировал немецкого дипломата ТАСС.

Он добавил, что заявления Москвы не меняет ситуации на Украине.

Как сообщало 22 марта ИА Регнум, Песков в интервью заявил, что Россия находится в состоянии войны. Он отметил, что после начала специальной военной операции в ситуацию вмешался Запад, поэтому конфликт для России фактически стал войной.

На брифинге Песков пояснил высказывание. Он подчеркнул, что юридически Россия продолжает проводить на Украине спецоперацию, в этом вопросе нет изменений Он добавил, что фактически СВО переросла в войну из-за вовлечённости Запада.