Токио, 22 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Япония давно пребывает под плотной военно-политической опекой США, а с некоторых пор втягивание Токио в авантюрные внешнеполитические и геостратегические проекты Вашингтона только усилилось, рассказал ИА Регнум руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Поэтому неудивительно, что Япония готова поставить в США снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках схемы по поддержке киевского режима.

Маргарита Князева ИА Регнум

Ранее 22 марта чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, и заверил, что поддержка преступлений киевского режима будет иметь для Токио тяжёлые последствия.

Япония взяла курс на усиление своей роли и влияния на международной арене за счёт повышения военного потенциала и укрепления союза с США, указал эксперт. Наглядно это проявилось в декабре 2022 года, когда в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности и ещё два доктринальных документа, касающихся развития национальной обороны.

Эти три документа, по мнению эксперта, ясно свидетельствуют, что Япония действительно встала на путь быстрого наращивания военной мощи и превращения в очень сильного военного игрока.

«Если говорить об этой новой стратегии национальной безопасности Японии, то обращают на себя внимание два новых пункта, которых прежде не было. Во-первых, Япония берёт на себя обязательство до 2027 года повысить уровень своих расходов с одного до двух процентов ВВП, то есть привести его в соответствие с показателем стран НАТО. Ещё японцы собираются обзавестись потенциалом для удара по военным объектам на территории противника. Сначала они просто говорили про превентивный удар. Потом про контрудар. Но это игра слов. Факт в том, что они взяли курс на обладание таким потенциалом, то есть ракетами большей дальности действия. Но они и свои ракеты разрабатывают, и собираются 400 ракет купить американских. И так далее», — прокомментировал японовед.

Одновременно Токио явно держит курс на укрепление военного сотрудничества с Соединёнными Штатами, взятый ещё после окончания Второй мировой войны, и активно поддерживает военно-политический курс США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1960 году две страны подписали договор безопасности. А сегодня Япония активно участвует в различных проектах в регионе, которые создаются Вашингтоном при содействии Токио.

Это и нацеленный на сдерживание Китая так называемый Четырёхсторонний диалог по безопасности QUAD, в который, помимо США и Японии, входят Австралия и Индия. Это и военно-политический блок AUKUS (трехстороннее партнёрство Австралии, Великобритании и США), членом которого Япония не является, но активно поддерживает и, вполне возможно, со временем вступит, отметил эксперт.

«А в августе прошлого года прошёл саммит тройки США — Япония — Южная Корея, по итогам которого было сильно продвинуто военное сотрудничество трёх стран, несмотря на то, что до сих пор существуют определённые противоречия между Японией и Южной Кореей», — уточнил Кистанов.

Вся активность Токио в военно-стратегической орбите США осуществляется под предлогом наличия угроз для безопасности Японии и АТР в целом. И к этим угрозам, по версии участников этого союза, относятся Китай, Северная Корея и Россия.

Япония сегодня окончательно превращается в пресловутый «непотопляемый авианосец Соединённых Штатов», как её назвал в восьмидесятые годы прошлого века японский премьер-министр Ясухиро Накасонэ в разговоре с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.

Что касается возможных поставок Японией киевскому режиму комплексов Patriot, то маловероятно, что речь в данном случае об инициативе Токио, заметил эксперт. С другой стороны, это и не главное. Япония, во-первых, пребывает в крайней степени военно-политической подчинённости Соединённым Штатам. А во-вторых, стремится повысить свою роль на международной арене. Отсюда крайне негативная по отношению к России позиция в рамках конфликта на Украине. И эти антироссийские проявления носят комплексный характер: они касаются и политики, и экономики, и внутренней пропаганды, рассказал Кистанов. Военных поставок тоже касается.

«Япония приняла решение поставить на Украину свои Patriot. Понятно, не напрямую. Но какая разница? Главное — поставки будут увеличены. Киевский режим, так сказать, восполнит недостачу за счёт японцев. При этом самое интересное, что Япония готова поставить эти установки в условиях, когда ей самой их не хватает. Она обеспечена только на 60%», — указал эксперт.

Российско-японские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. Об этом заявил 22 марта чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью «РИА Новости». Он указал, что последовательные и умышленные действия Токио, направленные на продвижение антироссийской повестки, нанесли отношениям серьёзнейший ущерб. В частности, Япония одобрила целый ряд санкционных мер. Так, 25 февраля действующий премьер-министр страны Фумио Кисида заявил о дополнительных ограничениях в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Сегодня, по словам дипломата, отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но уничтожен сам их фундамент.

В то же время, как отметил Ноздрев, Москва всегда стремилась к созданию стабильных и прогнозируемых отношений с Токио.

При этом передача Японией ракет для ЗРК Patriot в США с целью наращивания поставок Соединённых Штатов киевскому режиму, которую, как сообщало ИА Регнум, анонсировало в декабре издание The Washington Post, будет иметь тяжелые последствия для двусторонних отношений Москвы и Токио. Об этом также заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол России в Японии.

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий подтвердил, что Токио предупреждён по дипломатическим каналам о последствиях передачи США японских ракет для Patriot, которые в итоге могут оказаться на Украине. Он подчеркнул, что такой шаг Россия воспримет как соучастие Японии в преступлениях киевского режима.