Москва, 22 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о решении государственной комиссии запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблём «Союз МС-25» 23 марта. Прибытие корабля на Международную космическую станцию запланировали на 25 марта.

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

«На заседании рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», — сообщила корпорация в Telegram-канале.

В «Роскосмосе» заявили, что стыковку корабля со станцией запланировали на 18:10 мск 25 марта. Возвращение экипажа — на 6 апреля.

Как передавало ИА Регнум, пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменили 21 марта. Во время трансляции диктор сообщил об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Историк космонавтики Александр Железняков отметил, что отмена пуска ракеты с уже находящимся внутри экипажем в период пятиминутной готовности до старта произошла в российской космонавтике впервые.

Позже в NASA сообщили, что причиной отмены стало то, что двигатели «Союз-2.1а» не включились в положенное время. В свою очередь глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что пуск отменили из-за просадки напряжения химического источника тока, что произошло нештатно во время предпусковой подготовки.