Белград, 22 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. НАТО после бомбардировок Югославии в 1999 году до начало конфликта на Украине считало себя безнаказанным и всё это время было причастно ко всем страшным конфликтам в мире, заявил 22 марта глава Россотрудничества Евгений Примаков во время «Белградского форума за мир равноправных».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы сейчас сталкиваемся с последствиями того, что западный мир, я имею в виду НАТО как его максимальное выражение, посчитал себя безнаказанным и всемогущим», — процитировало его «РИА Новости».

Примаков напомнил про конфликты в Ираке, Ливии, а также как Североатлантический альянс спровоцировал конфликт Грузии с Россией. Теперь у НАТО появилось понимание, что напрямую бомбить российскую территорию нельзя, и это делают руками украинцев, оказывая им военную помощь, отметил глава Россотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 22 марта заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. Он добавил, что на украинской территории нет натовских сил, но в случае решения какой-либо страны из блока ввести туда свои войска это будет связано со всем альянсом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в тот же день с тревогой отметил, что введение войск западных стран на Украину вполне возможно в современных реалиях. Он напомнил, как Германия одно время отказывалась поставлять летальное вооружение киевскому режиму, но потом изменила решение.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта сообщил о получении данных, что Франция готовится отправить на Украину около 2 тыс. военнослужащих. Он подчеркнул, что их ждёт такая же судьба, как тех, кто до этого вторгался в русский мир с мечом.

Президент Владимир Путин 29 февраля напомнил о печальной судьбе стран, нападавших на Россию. Он подчеркнул, что в современных условиях последствия для тех, кто решится напасть, будут ещё трагичнее. Глава государства подчеркнул, что у России есть оружие, способное поражать цели на разных территориях.