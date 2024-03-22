Москва, 22 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Мужчина укусил таксиста за ногу в Москве, сообщил 22 марта Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таксист Дмитрий приехал на заказ на 3-й Дорожный проезд, припарковал автомобиль и стал ждать клиента.

«Пока ждал клиента, зацепился языками с неизвестным. Который в ходе конфликта сначала пнул машину, а потом вцепился зубами в ногу таксиста», — сообщил канал.

Дмитрий обратился за медицинской помощью. У него диагностировали укушенную рану правой голени человеком.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичное нападение совершил актёр Никита Кологривый, укусивший в пьяном виде официантку в ресторане в Новосибирске. Девушка не стала заявлять претензии в суд, но дала показания на допросе по делу о мелком хулиганстве. Она рассказала, что актёр сначала вёл себя прилично, но в какой-то момент попытался её поцеловать и схватить руками за шею и грудь. Официантка дала ему пощёчину, и Кологривый устроил дебош, набросившись на бармена и администратора. Оба сотрудника заведения заявили о случившемся в полицию. В это же время в Сети разошлось видео, на котором актёр бодался, толкался и в ярости опрокидывал предметы в ресторане.

Инцидент произошёл в ночь на 19 марта, на следующий день, 20 марта, его задержали, а 21 марта суд вынес решение назначить Кологривому семь суток административного ареста с нахождением в спецприёмнике. Прокуратура сочла этот срок недостаточным и потребовала 15 суток административного ареста. Прокурор заявил, что дело вызвало большой общественный резонанс.

Сегодня, 22 марта, суд рассмотрел поданную прокуратурой апелляцию. Кологривый на заседании суда извинился и сообщил, что наказание в семь суток и так слишком суровое. Судья оставил решение без изменений.