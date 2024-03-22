Одесса, Украина, 22 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль 22 марта заявил в Telegram-канале, что на аукционе продадут квартиру, якобы принадлежащую главе Херсонской области Владимиру Сальдо.

Известия/Кристина Кормилицына Владимир Сальдо

Квартира находится в Одессе. На аукцион также выставили одесскую квартиру российского бизнесмена Михаила Шелкова. Обе находятся Приморском районе Одессы, неподалёку от пляжа Аркадия.

«Общая площадь жилья — 175,5 квадратных метра (квартира бизнесмена) и 128,5 квадратных метра», — сообщил Коваль.

Соцсети

Первоначальная цена первой квартиры составляет 7,5 млн гривен, второй — 3,7 млн гривен. Аукционы начнутся 17 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, проживавшие в Луганске до произошедшего в 2014 году на Украине госпереворота сотрудники СБУ осенью прошлого года начали массово избавляться от находящихся в их собственности квартир в столице ЛНР. Для этого они пользовались услугами сомнительных риелторов и нотариусов — лишь бы поскорее продать жильё.

В Крыму в конце октября 2023 года продали на аукционе квартиру, ранее принадлежавшую семье главы киевского режима Владимира Зеленского. Недвижимость площадью 119,5 кв. м продали за 44 млн 356 тысяч рублей. Её первоначальная цена составляла 24,6 млн рублей. Аукцион прошёл в электронном формате.

Квартира в Ливадии принадлежала жене Зеленского Елене. Она купила жильё в апреле 2013 года. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов 24 мая 2023 года сообщил, что Госсовет республики принял решение национализировать квартиру. Деньги от её продажи пойдут на нужды СВО.