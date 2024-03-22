Бали, Индонезия, 22 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Сотрудники миграционной службы на индонезийском острове Бали задержали 51-летнюю россиянку, отказавшуюся платить за еду в ресторанах и услуги в спа-салоне, сообщила 22 марта газета Kompas.

Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянку арестовали 21 марта после поступивших жалоб о том, что туристка доставляет неудобства. Женщина бесплатно ела в ресторанах, пользовалась услугами СПА, притворяясь жильцом одного из отелей. Россиянка даже смогла уговорить одного из сотрудников отеля предоставить ей ночлег.

«Последней каплей стало то, что женщина без разрешения пришла в отель и осталась переночевать», — заявил глава местной иммиграционной службы Хендра Сетиаван.

Сотрудники миграционной службы провели проверку и выяснили, что в Индонезию россиянка приехали по туристической визе 23 февраля 2024 года. Задержанная сообщила, что приехала в отпуск. Женщина пока находится в миграционном офисе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года 40-летнюю россиянку задержали на Бали за снимок в обнажённом виде на фоне священного эвкалипта. Иммиграционная служба заинтересовалась инцидентом после того, как местная активистка разместила в соцсети фотографию иностранки на фоне священного для жителей Бали 700-летнего дерева.

В марте 2023 года власти Бали выдворили двух польских туристов, которые нарушили запрет и вышли на улицу в местный праздник Ньепи — День молчания.

На одной из вилл на острове Пхукет в Таиланде в январе 2024 года задержали четверых россиян за игру в покер. Задержанные признались в том, что играли на деньги. Кроме того, у одного из них нашли смесь для курения кальяна. Россиянин признался полиции в хранении запрещённых веществ.