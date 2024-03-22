Москва, 22 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Болельщику, выбежавшему на поле во время футбольного матча между Россией и Сербией в Москве 21 марта, грозит административный арест сроком на 15 суток. Об этом 22 марта сообщили в МВД.

Михаил Терещенко/ТАСС Зритель, выбежавший на поле во время матча Россия — Сербия

Причиной наказания стало то, что мужчина создал помехи как игровому процессу, так и его участникам в частности. В отношении нарушителя составили протокол о нарушении правил поведения зрителей, подразумевающий арест. Вместе с тем болельщику могут запретить посещение футбольных матчей на протяжении ближайших семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Москве состоялся матч сборных России и Сербии. В товарищеском поединке на «ВТБ Арене» россияне победили с разгромным счётом 4:0.

Счёт открыл полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко. Третий мяч забил полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, четвёртый — форвард «Зенита» Иван Сергеев. Среди зрителей на трибунах заметили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На следующий день стало известно о победе российской молодёжной сборной по футболу над действующим чемпионом мира, сборной Уругвая. Игра прошла в Монтевидео и завершилась со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственным голом отметился игрок «Краснодара» Дмитрий Кучугура.