Белгород, 22 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Белого лебедя, раненного при обстреле украинской армией Белгородского зоопарка, не удалось спасти, он умер, несмотря на сложную операцию по извлечению осколков, сообщила 22 марта пресс-служба зоосада в официальном Telegram-канале.

Белгородский зоопарк

«Жаль. До слёз. Предвидя ваши вопросы, друзья: у погибшего лебедя не было «возлюбленной». А у нас осталась ещё пара лебедей-шипунов, у них сейчас как раз сезон гнездования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животных приходится укрывать от обстрелов, их разместили в зимних жилищах, несмотря на весеннее потепление. Им чаще дают успокаивающие препараты, сотрудники чаще общаются с питомцами, чтобы подбодрить. На предложения эвакуировать подопечных пресс-служба ответила, что это очень сложный процесс.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты Белгородской области. 21 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины и ранении нескольких человек.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 марта сообщил, что украинская армия за последнюю неделю потеряла на белгородском направлении более 3 тыс. военных. Кроме того, российские бойцы уничтожили в этом районе семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей ВСУ.

Глава Минфина России Антон Силуанов 22 марта заявил о помощи жителям, пострадавшим от обстрелов украинских боевиков. В том числе из бюджета выделяют средства на восстановление домов. Министр подчеркнул, что ведомство держит этот вопрос на контроле.