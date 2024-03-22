Москва, 22 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Российским регионам, попавшим под обстрелы киевского режима, оказывается поддержка из федерального бюджета, заявил 22 марта министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Мы в этом году помогали уже Белгороду — где-то на 4 миллиарда. В первую очередь на восстановление жилых домов граждан, которые пострадали от обстрелов», — отметил он.

Министр уточнил, что эта тема находится на контроле у ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ активизировали обстрелы приграничных территорий, в частности, Белгородской и Курской областей. Массированные удары по жилым районам ВСУ наносят ежедневно.

Так, в Белгороде и Белгородском районе утром 22 марта объявили ракетную опасность. В результате обстрела города украинской армией погибла женщина.

Президент Владимир Путин 20 марта поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество, пообещав сделать всё для поддержки людей, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё.

Глава государства на фоне атак украинской армии на Белгородскую область не исключил возможности создания на прилегающих территориях санитарной зоны.