Москва, 22 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Платформы VK Play Live и Дзен запустили новую функции для стримеров — кросспостинг-видео, позволяющую автоматически дублировать записи стримов в блог-сервисе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для активации этой опции нужно в настройках Дзена привязать учётную запись VK Play. Максимально доступная длительность кросспостинга — восемь часов, видео не должно занимать более 70 ГБ. Для дублирования стримов не понадобится каких-либо дополнительных действий.

«После запуска новой функциональности стримеры смогут тратить гораздо меньше времени и сил на то, чтобы делиться записями прямых эфиров на платформе Дзен и получать дополнительную аудиторию», — прокомментировала нововведение директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Она сообщила, что перед запуском кросспостинга этот вопрос обсудили с 40 стримерами VK Play, у которых также есть блоги в Дзене, они все назвали полезным такое усовершенствование. Руководитель VK Play Live Елисей Малышев подчеркнул, что площадка взяла курс на взаимную интеграцию платформ VK для стримеров, её руководство радо запуску новой функции, которая является только небольшой частью запланированного.

Отмечается, что продублированные в Дзен видео можно будет лайкать и пересылать другим пользователям, что должно увеличить количество зрителей, которое привлечёт контент. Это поможет стримерам собрать возле себя аудиторию.

VK Play — игровое подразделение компании VK, представляющее игровую площадку со стриминговым сервисом и онлайн-магазином. Её запустили в апреле 2022 года. На площадке также проходят кибертурниры.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Роскомнадзор включил платформы Дзен, Rutube и стриминговый сервис Twitch в реестр социальных сетей. Этот статус обязывает площадки самостоятельно следить за размещением у себя информации, которую запрещено распространять в России.