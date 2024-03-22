Горловка, ДНР, 22 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В результате массированного обстрела населённого пункта Озеряновка в ДНР со стороны украинских войск погиб мирный житель. Об этом 22 марта сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В результате массированного обстрела села Озеряновка со стороны украинских карателей погиб мирный горловчанин. Вечная память», — написал градоначальник.

Ранее Приходько сообщил, что при обстреле Озеряновки мирный житель получил ранения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 марта пресс-служба городской администрации Лисичанска сообщила об обстреле ВСУ автобуса с рабочими. Отмечалось, что в результате никто серьёзно не пострадал.

Ранее в этого же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что при обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск получил ранения мирный житель. Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром 22 марта сообщил об обстреле кассетными боеприпасами больницы и школы в Каховском округе со стороны ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрела нет погибших и пострадавших.

В этот же день губернатор Вячеслав Гладков заявил о ранении двух мирных жителей в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Ранее глава Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате удара ВСУ по Белгороду утром 22 марта.