Москва, 22 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Банк России направил в Арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации «Qiwi-банка». Об этом 22 марта во время пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Кирилл Зыков /РИА Новости

«У «Киви-банка» лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства, поэтому мы в арбитражный суд недавно направили иск о принудительной ликвидации», — сказала она.

Набиуллина добавила, что профицит средств у финансовой организации превышает 28 млрд рублей. При этом глава ЦБ заверила, что все обязательства перед клиентами исполнят.

Она отметила, что регулятор не нашёл поводов для санации банка, так как лицензию отозвали не по причине финансовой неустойчивости.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 21 февраля отозвал у «Qiwi-банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В кредитной организации назначили временную администрацию, её функции возложили на АСВ.

После отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы Qiwi в Москве, а также платёжные сервисы группы, включая «Киви кошелёк». Прекратили работу и офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В ЦБ также заявили, что «Qiwi-банк» проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и оказывал другие нелегальные финансовые услуги. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выявила в «Qiwi-банке» около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей. Из них анонимными являлись 1,3 млн, где находилось порядка 277 млн рублей.

В регуляторе добавили, что у кредитной организации хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

Вкладчики «Qiwi-банка» с 29 февраля начали получать выплаты страхового возмещения через банк «Уралсиб».

ФСБ России 1 марта приступила к доследственной проверке «Qiwi-банка» в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём.