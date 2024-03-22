Москва, 22 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. «Движение первых» запустило акцию «Театральное закулисье», направленную на формирование уважения к русской культуре. Школьники из более чем 34 регионов посетят знаменитые театры, познакомятся с экспертами театральной сферы, больше узнают о театральном искусстве и смогут определиться с будущей профессией, сообщили 22 марта ИА Регнум в пресс-службе движения.

Пресс-служба «Движение первых»

«Движение первых» в преддверии Всемирного дня театра запускает акцию «Театральное закулисье», которая продлится до конца лета. Ребята посетят не только театры, дворцы культуры, но и театральные вузы. Сейчас в акции участвуют дети из 34 регионов, в проработке еще 16 субъектов Российской Федерации. Заявки на участие на сегодняшний день подали 20 тысяч детей», — рассказала заместитель председателя правления движения Екатерина Самсонова.

Одним из флагманских проектов движения стала «Школьная классика». В рамках этого проекта и реализуют акцию «Театральное закулисье». Он нацелен на раскрытие творческого потенциала молодёжи и формирование чувства уважения к культурному наследию страны. Молодёжные театральные коллективы по всей стране участвуют в мастер-классах от Театрального института имени Бориса Щукина, создают постановки, а также участвуют в театральных фестивалях.

«Каждый раз, когда я ходила в театр, я мечтала побывать за кулисами. Для меня театральное закулисье — мистическое пространство, скрытое от глаз зрителей, где разворачивается настоящая магия сцены», — заявила активистка движения Яна Тарасова из Краснодарского края.

Занятия проведут деятели культуры и искусства, режиссёры, актёры и другие специалисты театральной сферы. Так, школьники узнают секреты мастерства и получат полезные навыки. Например, в Республике Северная Осетия для школьников пройдёт экскурсия по Академическому русскому театру имени Е. Б. Вахтангова. В Вологодской области участники смогут попасть на закрытый показ спектакля, а после — пообщаться с актёрской труппой Театра юного зрителя. В Республике Коми ребята попадут в Троицко-Печорский районный дом культуры. Специально для юных гостей сотрудники проведут экскурсию и мастер-класс по сценической речи.

Акция «Театральное закулисье» продлится до 30 августа 2024 года. Планируется, что к концу лета в ней примут участие более 50 тысяч школьников и студентов. Она даст Первым возможность развивать творческие способности, обмениваться опытом и находить единомышленников. Проект также поможет участникам движения раскрыть свой потенциал и подготовиться к поступлению в театральные вузы.

Пресс-служба «Движение первых»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» — крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Его участниками являются более 5 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

«Движение первых» обеспечивает реализацию программы воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты движения: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы — граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

Как сообщало ИА Регнум, «Движение первых», Эрмитаж и Московская биеннале 13 февраля объявили о начале приёма заявок на открытый конкурс для школьников «Портрет Эрмитажного кота — 2024». Принять участие в конкурсе смогут школьники в возрасте от 8 до 18 лет. Они должны до 31 марта прислать рисунок кота и ответить на вопрос: «Почему кот, которого я нарисовал, — Эрмитажный или мог бы им стать?». Лучшие рисунки представят на выставке в главном музее России — Государственном Эрмитаже.