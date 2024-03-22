Харьков, Украина, 22 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. После серии взрывов Харьков полностью остался без электричества и столкнулся с серьёзными проблемами с водо− и теплоснабжением. Об этом заявил харьковский мэр Игорь Терехов в видеообращении, опубликованном 22 марта в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, городская энергосистема вышла из строя.

«Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо− и теплоснабжение, остановился электрический транспорт <…>. Мы имеем слишком серьёзные поражения нашей энергетики», — сказал он.

Терехов отметил, что воду пока будут подавать с минимальным давлением, и добавил, что в городе сложилась крайне сложная ситуация с теплоснабжением.

В городе не работают номера всех экстренных служб и светофоры, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли мощные удары по объектам в Харьковской области. По его словам, в том числе взрывы прогремели на Харьковском заводе транспортного машиностроения, который занимается ремонтом танков, включая танки иностранного производства.

Ранее в этот же день Терехов сообщил о примерно 15 взрывах, прогремевших в Харькове, в результате которых начались проблемы с подачей электричества. В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу.

Лебедев 22 марта рассказал, что российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), а также двум тэеплоэлектроцентралям (ТЭЦ) в Харькове. По его словам, под удар также могли попасть задействованные в организации атак на Белгородскую область офицеры ВСУ и группа иностранных наёмников.