Париж, 22 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных в зону боевых действий на Украине могут стать причиной открытого вооружённого конфликта с Россией. Такое мнение 22 марта высказал лидер французской партии «Национальное объединение», депутат Европарламента Жордан Барделла в эфире радиостанции France info.

EPA/ТАСС

«Слова президента республики вызывают сильную тревогу и беспокойство у французов. Они могут привести к открытой войне с Россией», — отметил он.

Политик уточнил, что у жителей Франции «нет никакого интереса» вступать в конфликт с ядерной державой, а потому, по его мнению, необходимо соблюдать крайнюю осторожность в этом вопросе.

По словам Барделлы, высказываемая Макроном в последние дни позиция вызывает обеспокоенность не только у жителей Франции, но и у оппозиционных партий в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон на фоне провалов украинской армии с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск в страну. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 марта заявил, что ЕС не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не нужно «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. При этом он назвал неизбежным продолжение оказания помощи Киеву со стороны объединения.

Эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман 22 марта отметил, что антироссийские высказывания Макрона связаны с боязнью победы Дональда Трампа на выборах президента США. Позднее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Запад отправит свои подразделения на Украину через два-три месяца.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 20 марта заявил, что Франция намерена задействовать своих военных в зоне конфликта на Украине. По его словам, при таком развитии ситуации французский контингент окажется легитимной мишенью для армии России.

Президент России Владимир Путин отметил 29 февраля, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.