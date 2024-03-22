* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 22 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 22 марта внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.

Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России 20 ноября прошлого года вынес решение о признании движения ЛГБТ экстремистским. Деятельность этого движения в России суд запретил. Таким образом он удовлетворил требование Минюста России.

Минюст 17 ноября 2023 года потребовал признать экстремистским движение ЛГБТ. Ведомство, обращаясь с иском в Верховный суд, указало, что выявило признаки и проявления экстремистской направленности этого движения. Среди них — возбуждение социальной и религиозной розни.