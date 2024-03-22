Москва, 22 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. За неделю с 16 по 22 марта российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, вертолёт Ми-8 и почти тысячу бесплотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом 22 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Удары по военной технике украинской армии нанесли ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок российских войск. Кроме того, ВСУ лишились батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, двух станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства, а также четырех украинских станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD».

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также сбиты две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200», ― доложил Конашенков.

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Кроме того, средства ПВО сбили 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган», а также 992 украинских дрона.

Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 577 самолётов, 270 вертолётов, 16 565 беспилотников, 487 зенитных ракетных комплексов, а также 15 572 танка и других боевых бронированных машин украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили точным ударом гаубицу американского производства М777 и артиллерийский расчёт украинской диверсионной группы на границе с Белгородской областью.

Российские средства ПВО 21 марта сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Украинские войска пытались использовать для террористических атак дроны самолётного типа.

В тот же день силы ПВО уничтожили три дрона самолётного типа украинской армии над Крымом. Попытку атаковать объекты на территории России киевский режим совершил около 15:00 мск.