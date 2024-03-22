Москва, 22 марта, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 марта обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры борьбы с распространением идей неонацизма.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России

«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаём себе отчёт, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», — сказал глава государства в начале совещания.

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В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель СВР Сергей Нарышкин и другие ответственные лица.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в приветственном послании XI съезду Общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Путин отметил роль объединения в борьбе с неонацизмом. Российский лидер подчеркнул, что патриотические, благотворительные проекты движения получили общественную поддержку, и отметил, что гражданская позиция молодогвардейцев и их помощь участникам спецоперации на Украине очень востребованы.