Москва, 22 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российский мотобуксировщик «Железная собака» для транспортировки грузов и эвакуации раненых прошёл испытания в зоне проведения специальной военной операции. Его стали применять на авдеевском направлении. Об этом стало известно 22 марта.

Мотобуксировщики «Железная собака» BUKS-CLUB. Кадр из видео

«Мотобуксировщик создан энтузиастами из Архангельска. Изделие прошло испытания бойцами 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, военнослужащие «обкатали» мотобуксировщик в полевых условиях. Изделие доказало свою эффективность», — рассказал ТАСС разработчик.

Аппарат способен перевозить до 850 кг груза, надёжен, прост в обращении, подвеску спроектировали для бездорожья. Запас хода — до 45 км при объёме топливного бака семь литров. Управляется в ручном режиме, но планируется в том числе создание робототехнической платформы с дистанционным управлением.

«Громкость работы двигателя — 74 дБ. За счёт этого можно работать в ночное время или вблизи позиций противника. Высота буксировщика настолько небольшая, что при обстреле человек может сидеть в санях, которые тянет аппарат, и при этом будет находиться ниже небольших кустов и травы», — добавил разработчик.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля источники в Минобороны сообщили, что ВС России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. Комплекс доказал, что способен отслеживать и уничтожать объекты, причём не только обычные гиперзвуковые ракеты, но и перспективные разработки.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» подошли к завершению. Впервые о разработке ракеты «Буревестник» Путин объявил в 2018 году.