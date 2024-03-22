Москва, 22 марта, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Подразделения российской армии на купянском направлении в Харьковской области за неделю отразили 13 контратак ВСУ, потери украинской стороны составили 400 военных и три танка, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что украинские штурмовики пытались атаковать российские позиции возле сёл Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. Российские войска отразили атаки, а также нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка в Харьковской области и возле Червоной Дибровы и Надии в ЛНР.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Конашенков доложил, что российские бойцы за сутки в ходе ударов по украинским позициям уничтожили три танка и четыре автомобиля ВСУ. Также ВСУ потеряли до 40 военных. Артиллеристы ВС России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили в этом районе два произведённых в Чехии комплекса РСЗО Vampire, выпущенную в Польше САУ Krab и гаубицу Д-30.

Конашенков 20 марта сообщил об улучшении позиций российскими войсками на купянском направлении. ВСУ за сутки потеряли 85 военных, три автомобиля и артиллерийскую систему М777, произведённую в США.