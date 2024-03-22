ВС РФ уничтожили натовскую военную технику и средства поражения ВСУ
Москва, 22 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Российские военные 22 марта нанесли удары по украинским военным объектам, уничтожив технику и средства поражения, полученные ВСУ от стран НАТО, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наёмников в районах восстановления боеспособности», — сообщил Конашенков.
Также представитель Минобороны сообщил, что российские военные, нанеся удары по украинским военным объектам, дезорганизовали работу предприятий, выпускающих и ремонтирующих технику ВСУ, производящих боеприпасы.
Конашенков сообщил, что российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики. За неделю по объектам ВСУ российская армия нанесла 49 ударов возмездия.