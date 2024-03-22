Москва, 22 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. С 16 по 22 марта на белгородском направлении Вооружённые силы Украины потеряли более трёх тысяч человек, сообщил 22 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За неделю на белгородском направлении ВСУ потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований», — заявил генерал-лейтенант.

Помимо этого, российские военные за этот период уничтожили семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей ВСУ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в течение недели украинские военные предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Все атаки российские военные отразили.

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Как сообщало ИА Регнум, в последнюю неделю ВСУ активизировали обстрелы территории Белгородской и Курской областей. Массированные удары по жилым районам украинская армия наносит ежедневно. В частности, ВСУ 22 марта обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР. Также 22 марта ВСУ нанесли удар по больнице и школе в Каховском округе в Херсонской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 марта сообщил, что при утреннем обстреле ВСУ Белгорода пострадали пять человек. Российские силы противовоздушной обороны утром 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать регион с помощью РСЗО Vampire, уничтожив десять снарядов. В Белгороде и Белгородском районе утром 22 марта объявили ракетную опасность. В результате обстрела города украинской армией погибла женщина.

Президент Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Глава государства заверил, что власти страны сделают всё, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгорода и других находящихся близ украинской границы населённых пунктов.

В Минобороны России 22 марта сообщили, что российские войска за неделю нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы ВСУ российских территорий и попытки прорыва российской границы.