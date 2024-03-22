Казань, 22 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Зинэтула Билялетдинов ушёл с поста главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Он сообщил об этом 22 марта на пресс-конференции журналистам.

Егор Алеев/ТАСС Зинэтула Билялетдинов

«Должен сказать, что я очень много проработал тренером, мне это очень нравится, это то, от чего я получал удовольствие», — сказал Билялетдинов.

Он объяснил решение тем, что для такой работы нужно много сил и эмоций. Бывший тренер отметил, что хочет остаться в хоккее, но работать в другом качестве.

Билялетдинов работал главным тренером «Ак Барса» с 2004 года. В 2006-м команда стала чемпионом России. Она также завоёвывала этот титул в 2009, 2010 и 2018 годах.

Как сообщало ИА Регнум, Билялетдинов в июне 2023 года продлил контракт с «Ак Барсом» на год. Он отметил, что это было непростым решением для него, но на это повлияли в том числе просьбы болельщиков. Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин заявил, что рад продлению контракта.

«Ак Барс» в сезоне 2024 года прошёл в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Но 29 февраля команда завершила сезон, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:4.

В 2023 году «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил чемпионство ЦСКА. В серии из семи игр казанский клуб трижды побеждал и четыре раза проиграл.