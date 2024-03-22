Москва, 22 марта, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Строительство нескольких ключевых объектов завершено в районе городского вокзала «Шелепиха» в Москве. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход на станцию метро «Шелепиха»

Он рассказал, что в ходе реализации проекта существующий железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом реконструирован в автодорожный. Кроме того, построен автомобильный путепровод над Шмитовским проездом, запущено порядка 2,5 км дорог.

Мэр Москвы отметил, что после завершения строительства путепровода на Береговом проезде в 2025 году удастся соединить три района столицы — Пресненский, Филёвский парк и Хорошёвский.

«Добираться до дома, работы и многих социальных объектов будет значительно проще», — отметил Собянин.

Он напомнил, что реализация проекта московского городского вокзала «Шелепиха» создаст для жителей и гостей Москвы новые альтернативные маршруты до станции метро «Шелепиха» БКЛ, пассажирских платформ МЦК «Шелепиха», МЦД-4 Тестовская и МЦК «Деловой центр». Кроме того, улучшится транспортная доступность «Москва-Сити».