Москва, 22 марта, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присудил трём деятелям культуры премии за произведения для детей и юношества, сообщили 22 марта на сайте Кремля.

Известия/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин

«Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года присуждены Диденко Николаю Алексеевичу, Кириллову Константину Геннадьевичу, Леоновой Марине Константиновне», — проинформировали в Кремле.

Президент фонда поддержки творчески одарённых детей и молодёжи «Белый Пароход» Николай Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей.

Директора Рязанского государственного областного театра кукол Константина Кириллова удостоили премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства.

Премию президента также получила исполняющий обязанности ректора Московской государственной академии хореографии Марина Леонова за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования.

Советник президента Владимир Толстой на специальном брифинге объявил имена лауреатов премий президента молодым деятелям культуры 2023 года и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.

Премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества является высшим признанием заслуг деятелей культуры перед государством и обществом в просвещении и воспитании подрастающего поколения. Её учредили в 2013 году. Ежегодно присуждают три премии. Лауреатам присваивается почётное звание, вручаются денежное вознаграждение, диплом, почётный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак лауреата премии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин вручил главе сельского поселения в Башкирии Ильнаре Сафиной премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества». Глава государства вручил награды финалистам на Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия присуждается лучшим представителям местного самоуправления. Церемония прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».