Брюссель, 22 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на поставляемое в ЕС из России и Белоруссии зерно. Мера призвана сделать импорт этой продукции невыгодным. Об этом 22 марта заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии на внутренний рынок ЕС путём установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным», — процитировал его слова ТАСС.

Домбровскис отметил, что ЕК пока не заметила признаков дестабилизации Россией европейского рынка зерна, однако опасается такой возможности из-за роста объёма производства российского зерна.

При этом еврокомиссар отметил, что в ЕС каждый год ввозят около 5 млн тонн зерна из России, что составляет порядка 1% от европейского зернового рынка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы ЕК ограничить экспорт российского и белорусского зерна в ЕС очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции. Представитель Кремля уточнил, что от такого решения пострадает только европейский потребитель.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 21 марта объявила о подготовке предложения о повышении тарифов на импорт в ЕС из России и Белоруссии зерновых и масленичных культур. По её утверждению, это якобы будет мерой для сохранения стабильности европейского рынка и сократит доходы Москвы.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский 19 марта заявил ИА Регнум, что введение высоких пошлин на российское зерно в ЕС, скорее всего, не отразится серьёзно на отечественных производителях. По его словам, для европейских фермеров реальную угрозу представляют беспошлинные поставки сельхозпродукции с Украины.