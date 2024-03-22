Бердянск, Запорожская область, 22 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. ФСБ 22 марта опубликовала видео боя и ликвидации готовившего теракт в Бердянске украинского агента. Перестрелка произошла ночью на кладбище, злоумышленник отстреливался из пистолета.

Кадр из видео

На видео запечатлено, что силовики подошли к агенту скрытно, используя приборы ночного видения. Когда началась перестрелка, ему предлагали бросить оружие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875989" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ведомстве сообщили, что перед выборами президента России агент попытался достать средства поражения из тайника, чтобы использовать их для теракта. Он также причастен к гибели российского офицера в октябре 2023 года от взрыва самодельного взрывного устройства.

«При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём», — говорится в сообщении ФСБ о ликвидации украинского агента.

Сотрудники ведомства на месте перестрелки обнаружили пистолет Макарова и патроны к нему. Они также провели обыск в доме, где жил злоумышленник, нашли там самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для связи с куратором от украинских спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта ФСБ сообщила о предотвращении попытки создать в Москве ячейку запрещённой в России украинской националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещён). Силовики задержали семерых москвичей, обсуждавших планы насильственных акций. У них изъяли ножи, мачете, топор, аэрозольный пистолет и газовые баллончики, флаги с нацистской символикой и средства связи, по которым задержанные общались с главарями РДК.

Также 22 марта стало известно о задержании в Крыму сотрудниками ФСБ члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Известно, что он состоял в организации с 2015 года и выполнял её задания против интересов России.