Москва, 22 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Банк России 22 марта оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых второй раз подряд. Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора.

Известия/ Сергей Коньков

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщили в Центробанке.

С июля 2023 года ЦБ в целях противостояния инфляции проводил повышения ключевой ставки — сначала на 1 процентный пункт, позднее, на фоне падения курса рубля — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил ещё три пункта, в декабре — ещё один, доведя показатель до 16%. В феврале 2024 года впервые с июня ставку сохранили неизменной.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ЦБ сообщил, что текущее на тот момент инфляционное давление снизилось, хотя и остаётся высоким, а внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, поэтому делать выводы об устойчивости тенденций по сокращению инфляции преждевременно. Тогда же президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки ЦБ временной мерой.