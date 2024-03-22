В Китае назвали мирное решение кризиса на Украине первоочередной задачей
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: мир на Украине является неотложной задачей
Пекин, 22 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Китайские власти считают самой неотложной и первоочередной задачей мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом на брифинге по итогам международной поездки заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
«Самое срочное, что нужно сделать, ― это восстановить мир», ― подчеркнул дипломат.
Он добавил, что чем раньше стороны начнут мирные переговоры, тем больший ущерб и потери удастся предотвратить. Хуэй подчеркнул, что Россия и Китай верят в необходимость продолжать диалог для решения этого вопроса и урегулировать кризис мирным путём, а не с помощью оружия. При этом, подчеркнул дипломат, точки зрения в отношении проведения переговоров отличаются.
«Наша позиция заключается в следующем: мы надеемся на формат международного сотрудничества, который будут признавать и Россия, и Украина, в котором все стороны будут участвовать на равноправной основе, справедливо обсуждать все предлагаемые проекты», ― пояснил спецпредставитель.
Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе Хуэй в ходе европейского турне посетил Россию, Украину, Германию, Польшу и Бельгию. Дипломат попытался донести до европейских стран позицию Китая о недопустимости проведения каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России.
Заместитель главы МИД Михаил Галузин и Ли Хуэй на встрече в Москве 2 марта пришли к выводу, что любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. При этом стороны подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.
Источники издания Politico 19 марта сообщили, что Китай может отказаться от каких-либо будущих мирных переговоров по Украине, если России запретят принимать в них непосредственное участие.
Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс 21 марта написал, что Киеву стоит как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.
Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу по урегулирования украинского кризиса. Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.