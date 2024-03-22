Пекин, 22 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Китайские власти считают самой неотложной и первоочередной задачей мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом на брифинге по итогам международной поездки заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самое срочное, что нужно сделать, ― это восстановить мир», ― подчеркнул дипломат.

Он добавил, что чем раньше стороны начнут мирные переговоры, тем больший ущерб и потери удастся предотвратить. Хуэй подчеркнул, что Россия и Китай верят в необходимость продолжать диалог для решения этого вопроса и урегулировать кризис мирным путём, а не с помощью оружия. При этом, подчеркнул дипломат, точки зрения в отношении проведения переговоров отличаются.

«Наша позиция заключается в следующем: мы надеемся на формат международного сотрудничества, который будут признавать и Россия, и Украина, в котором все стороны будут участвовать на равноправной основе, справедливо обсуждать все предлагаемые проекты», ― пояснил спецпредставитель.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе Хуэй в ходе европейского турне посетил Россию, Украину, Германию, Польшу и Бельгию. Дипломат попытался донести до европейских стран позицию Китая о недопустимости проведения каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Заместитель главы МИД Михаил Галузин и Ли Хуэй на встрече в Москве 2 марта пришли к выводу, что любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. При этом стороны подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.

Источники издания Politico 19 марта сообщили, что Китай может отказаться от каких-либо будущих мирных переговоров по Украине, если России запретят принимать в них непосредственное участие.

Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс 21 марта написал, что Киеву стоит как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.

Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу по урегулирования украинского кризиса. Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.