Вашингтон, 22 марта, 2024, 17:24 — ИА Регнум. США не могут быть заинтересованы в прекращении атак на российские НПЗ с точки зрения цен на нефть, поделился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в комментарии для ИА Регнум. Да и тезис о том, что ответные действия России на рынке нефтепродуктов способны угрожать стабильности американского рынка моторного топлива, сомнителен.

Александр Рюмин/ТАСС

О недовольстве Вашингтона ударами киевского режима по энергетическим объектам на территории России сообщило британское Financial Times. Издание уточнило, что Белый дом якобы ясно донёс позицию до руководства украинских спецслужб.

«Кто-то британским журналистам сообщил это, чтобы что? Чтобы подчеркнуть какую составляющую? Конечно, можно предположить, каким образом такие удары могут повлиять на те или иные цены. Вопрос — как повлиять. Есть и другая оценка последствий ударов по российским НПЗ, причём из тех же Соединённых Штатов», — прокомментировал эксперт.

Если сейчас Россия из-за результативных атак лишится заметной части нефтеперерабатывающих мощностей, то ей придётся либо сокращать добычу нефти, либо увеличивать её экспорт, заметил Фролов. А рост поставок за рубеж — это, в свою очередь, увеличение предложения нефти в мире. На мировом рынке нефти практически всегда действует простое правило — чем больше предложение, тем ниже цены, а никак не наоборот, указал эксперт. Значит, с высокой долей вероятности подешевеют и продукты переработки нефти, включая моторные топлива.

Но есть и другая точка зрения — та, которую предложило FT. И её ранее уже озвучивали, уточнил Фролов. Смысл в том, что удары по НПЗ в России всё же в итоге вызовут повышение цен. Речь в данном случае идёт о риске повторения ситуации, которая уже возникала в сентябре–октябре 2023 года, когда Россия сократила экспорт дизельного топлива. А это привело к его удорожанию на отдельных рынках, в первую очередь — на европейском.

Но дело именно в том, что США эта проблема касается в гораздо меньшей степени, заметил эксперт. Почти всё дизельное топливо, которое потребляют Соединённые Штаты, они сами производят, уточнил он. А около 50% в розничной цене моторных топлив в США — это стоимость нефти до её переработки.

«То есть цена сырой нефти для американцев гораздо более значима, чем, например, котировка дизельного топлива из России в Роттердаме», — пояснил Фролов.

Поэтому эксперт счёл неубедительной информацию британского издания о том, что официальные представители США озаботились негативными последствиями для нефтяного рынка настолько, что пытаются напрямую влиять на киевский режим, стремясь прекратить обстрелы российских НПЗ. По мнению собеседника ИА Регнум, материал FT лжив и провокативен.

США призвали киевский режим прекратить удары по энергетическим объектам в России, поскольку опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер. Об этом сообщило британское издание FT со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ходом обсуждений. Украинские вооружённые формирования начали масштабные атаки на российские НПЗ в марте.

Собеседники издания якобы заявили, что чиновники из Вашингтона неоднократно предупреждали высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб — СБУ и ГУР. По словам одного из источников FT, в Белом доме растет недовольство ударами, которые украинские беспилотники наносят по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам в России.

Издание сослалось на тот факт, что с начала 2024 года мировые цены на нефть выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель. Это, в свою очередь, привело к удорожанию топлива в США на фоне предвыборной кампании в стране.

Украинские беспилотники 16 марта, как сообщало ИА Регнум, атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Персонал с предприятия эвакуировали, обошлось без пострадавших. Попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ пресекли.

Ещё несколько беспилотников киевских боевиков пытались в ночь на 17 марта атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Они были сбиты средствами ПВО, но в результате падения одного из них возник пожар. Персонал предприятия был эвакуирован. Возгорание вскоре полностью ликвидировали, однако погиб один из сотрудников завода.