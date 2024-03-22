Москва, 22 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В рамках прошедшего в российской столице форума «Молодой специалист — строитель будущего» холдинг «Мосинжпроект» организовал ряд учебных экскурсий для студентов профильных вузов Москвы на строящиеся объекты столичной подземки, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» провёл экскурсии для студентов на строящиеся объекты метро

«Мосинжпроект» — эксклюзивный партнер форума, участник ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ и входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России.

«Участвуя в реализации таких масштабных градостроительных программ как развитие московского метро, «Мосинжпроект» готов поделиться уникальным опытом с будущими профессионалами отрасли и наглядно продемонстрировать учащимся тонкости непростой работы метростроителей — именно для этого мы пригласили студентов профильных вузов на стройплощадки наших объектов», — отметил Юрий Кравцов.

По его словам, студенты посетили строящиеся станции «Академическая» и «Новаторская» Троицкой линии и изучили разные виды производимых работ — от земляных и монолитных до архитектурной отделки и монтажа инженерных систем. Также экскурсанты познакомились с ходом строительства электродепо «Южное», которое будет обслуживать подвижной состав Замоскворецкой линии.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по кадровой политике Григорий Мазитов пояснил, что благодаря посещению стройплощадок будущие профессионалы получили возможность подкрепить получаемые в вузах теоретические знания практическим опытом, познакомиться со всем спектром работ, осуществляемых при строительстве объектов подземки.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» провёл экскурсии для студентов на строящиеся объекты метро

«Наглядное изучение механики строительного процесса в рамках экскурсий способствует глубокой интеграции будущих специалистов в профессию, позволяет им расширить свои компетенции и окунуться в реальную рабочую атмосферу на стройплощадке, почувствовав свою сопричастность к созданию новых станций и депо легендарного Московского метрополитена», — уточнил Григорий Мазитов.

Он также добавил, что мероприятие было организовано в тесном взаимодействии со специалистами блока качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды «Мосинжпроекта», обеспечившими надлежащий уровень подготовки площадок и сопровождение многочисленных экскурсантов.

В экскурсиях приняли участие студенты таких отраслевых вузов, как Российский университет транспорта (МИИТ), Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Напомним, форум «Молодой специалист — строитель будущего» прошел в Москве 13–14 марта 2023 года и объединил порядка 140 мероприятий разной направленности: от концертов и мастер-классов до панельных дискуссий и ярмарки вакансий.

«В Москве строительство ведется в больших объемах, поэтому ключевая задача — повышение производительности труда. Причин на это много, ведь отрасль является одной из самых сложных. Но каждый, кто выбирает строительную сферу, понимает, какой огромный вклад он вносит в улучшение городской инфраструктуры и экономики нашей страны», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По словам заместителя мэра, чтобы и дальше развивать строительную отрасль важно привлекать молодых специалистов.

«Мосинжпроект» — компания, основанная в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нем трудится более 14 000 высококлассных специалистов. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе в области технологий информационного моделирования.

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